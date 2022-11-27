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Террористы готовят новые удары. Зеленский предупредил украинцев о сложной неделе

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Киев, Воскресенье 27 ноября 2022 22:11
Террористы готовят новые удары. Зеленский предупредил украинцев о сложной неделе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россия готовит новые ракетные удары по территории Украины, и пока у нее есть ракеты, она не успокоится. Но силы обороны к ним готовятся.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары и пока у них есть ракеты - они не успокоятся. Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с партнерами", - отметил президент Украины.

Зеленский также предупредил, что на неделе особенно важно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

"Все вместе и помогая друг другу - мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей. Делаем и будем делать все возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за террористическую войну", - добавил глава государства.

Напомним, российские войска на следующей неделе могут устроить новые теракты против объектов энергетики. Поэтому украинцев просят позаботиться о запасах пищи, воды, зарядить павербанки и найти ближайший "Пункт несокрушимости".

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