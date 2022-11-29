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Воздушные силы готовы к новой массированной атаке российских войск, - Игнат

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Вторник 29 ноября 2022 12:14
Воздушные силы готовы к новой массированной атаке российских войск, - Игнат Фото: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Воздушные силы Украины готовы к вероятной массированной ракетной атаке российских войск. Там призывают украинцев не паниковать, а соблюдать меры безопасности и реагировать на воздушные тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Наши войска готовы, ракеты заряжены, будем реагировать, сбивать, как всегда делаем. Безусловно, и гражданам нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и реагировать на то, что говорят органы власти, которые просят все-таки соблюдать те меры безопасности, которые существуют сегодня для нашей страны", - сказал он.

Также, по словам Игната, самое страшное украинцы пережили в феврале-марте, когда сотни ракет летели на головы фактически каждый день. Поэтому сейчас украинцев вряд ли чем-то можно напугать.

Кроме того, он объяснил, что до октября не было таких массированных атак, как в последнее время, потому что оккупанты планировали несколькими ударами создать блекаут в Украине и накапливали для этого ракеты.

Напомним, ранее в Воздушных силах рассказали, у России есть перечень объектов в Украине, которые могут стать целями для ее потенциальных ударов. Так, после каждой атаки агрессор анализирует свою работу и решает, куда ударить в следующий раз.то у

Так сообщалось, что Россия может готовиться к новой ракетной атаке по Украине, поскольку она вывела в Черное море ракетоноситель.

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