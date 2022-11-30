Разведывают и готовят старые ракеты: что в ГУР говорят о новой массированной атаке России

Россия не оставляет намерений нанести новый массированный удар по Украине. Впрочем, пока враг разведывает цели и готовит свои ракеты к применению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день ситуация довольно спокойная, наблюдаются плановые полеты стратегической авиации РФ, они осуществляются в восточных регионах страны.

"Мы наблюдаем, как только будет выход дополнительных сил и средств Черноморского флота с носителями "Калибр", если будет взлет стратегической, дальней бомбардировочной авиации - то наша задача своевременно предупредить (ракетную атаку - ред.)", - отметил Скибицкий.

Сейчас же, по данным представителя разведки, враг изучает уже атаковавшие объекты и изучает новые "цели".

"Во-первых, (врагом - ред.) осуществляется доразведка тех объектов, по которым наносились удары. Во-вторых - это классический подход, изучаются те районы, цели, по которым будет нанесен удар. И третье - это подготовка, сосредоточение ракет, их подготовка к боевому применению, что требует времени", - объясняет Скибицкий.

При этом он обратил внимание, что в России уменьшается запас ракет и враг использует старые запасы времен Советского Союза, а это требует подготовки и обслуживания ракет перед их применением.

"Мы реально видели, когда РФ применяла крылатые ракеты Х-22 и довольно большой процент подрывался в воздухе. Я уже не говорю о том, что некоторые не достигали целей. Соответственно, нужно время и подготовка, чтобы применить старое вооружение", - подытожил. Скибицкий.

Новая атака России: что об этом известно

Напомним, ранее власти предупреждали о тяжелой неделе, ведь россияне могут готовиться нанести очередной массированный удар по Украине, чтобы еще больше навредить энергосистеме.

Добавим, аналитики Института изучения войны (ISW) считают,

российские силы, вероятно, готовятся осуществить новую волну ракетных ударов по Украине, но "такие приготовления, скорее всего, направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его из-за продолжающихся ограничений российского ракетного арсенала".

В Воздушных силах успокаивают, силы ПВО к этому готовы и сделают все, чтобы защитить небо.

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