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Спецзасідання КСУ не відбулося. Тупицького не пропустили в суд

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 17:50
Спецзасідання КСУ не відбулося. Тупицького не пропустили в суд Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні Конституційний суд мав зібратися на спеціальне засідання, але воно не відбулося. Причиною цього стало те, що відстороненого очільника КСУ Олександра Тупицького не пропустили в будівлю суду.

Про це повідомила прес-служба КСУ.

"Спеціальне пленарне засідання ... не відбулося через недопуск голови КСУ Тупицького до будівлі суду, що унеможливило його участь у зазначеному спеціальному пленарному засіданні", - заявили в суді.

На сьогоднішньому спеціальному засіданні планували розглянути два питання: звернення слідчого Державного бюро розслідувань щодо Тупицького та дисциплінарну справу щодо судді, який наразі головує в КСУ замість Тупицького.

Засідання було скликано відстороненим головою Конституційного суду Тупицьким.

Нагадаємо, сьогодні КСУ планував розглянути дисциплінарну справу щодо судді Сергія Головатого. Наразі він головує на засіданнях КСУ.

Додамо, нещодавно на засіданні КСУ сталася суперечка між Головатим та іншим суддею. Причиною суперечки було те, що Головатий зайняв крісло відстороненого Тупицького.

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