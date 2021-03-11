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Відсторонений голова КСУ скликає спеціальне пленарне засідання суду

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 14:05
Відсторонений голова КСУ скликає спеціальне пленарне засідання суду Фото: будівля КСУ (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Відсторонений від посади голова Конституційного суду України Олександр Тупицький скликав на 17 березня спеціальне пленарне засідання КСУ.

Відповідне повідомлення та скан-копію розпорядження оприлюднила прес-служба КСУ.

"Інформуємо, що Головою Конституційного Суду України 09 березня 2021 року видано розпорядження№19/01/2011-ОД про скликання 17 березня 2021 року спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.

Під розпорядженням стоїть ім'я відстороненого від посади Олександра Тупицького. В документі він значиться як голова КСУ.

Відсторонений голова КСУ скликає спеціальне пленарне засідання суду

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський продовжив відсторонення голови КСУ, який фігурує у кримінальній справі про незаконне заволодіння заводом в Донецькій області.

Верховний суд відмовився розглядати другу скаргу на відсторонення Тупицького.

На засіданні Конституційного суду України на початку березня сталася перепалка між суддями. Причиною стало те, що один із суддів зайняв місце відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького.

Заступник голови суду Сергій Головатий зайняв місце Тупицького, на що отримав зауваження від судді Олександра Литвинова. Зокрема, Литвинов здивувався і запитав, чи змінилася схема розсадки суддів, на що Головатий заявив, що залишить "питання без відповіді".

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