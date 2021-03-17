Спецзаседание КСУ не состоялось. Тупицкого не пропустили в суд

Сегодня Конституционный суд должен был собраться на специальное заседание , но оно не состоялось. Причиной этого стало то, что отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого не пропустили в здание суда.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ .

"Специальное пленарное заседание ... не состоялось из-за недопуска главы КСУ Тупицкого в здание суда, что сделало невозможным его участие в указанном специальном пленарном заседании", - заявили в суде.

На сегодняшнем специальном заседании планировали рассмотреть два вопроса: обращение следователя Государственного бюро расследований относительно Тупицкого и дисциплинарное дело в отношении судьи, который сейчас председательствует в КСУ вместо Тупицкого.

Заседание было созвано отстраненным главой Конституционного суда Тупицким.