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Спецзаседание КСУ не состоялось. Тупицкого не пропустили в суд

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 17:50
Спецзаседание КСУ не состоялось. Тупицкого не пропустили в суд Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня Конституционный суд должен был собраться на специальное заседание, но оно не состоялось. Причиной этого стало то, что отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого не пропустили в здание суда.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

"Специальное пленарное заседание ... не состоялось из-за недопуска главы КСУ Тупицкого в здание суда, что сделало невозможным его участие в указанном специальном пленарном заседании", - заявили в суде.

На сегодняшнем специальном заседании планировали рассмотреть два вопроса: обращение следователя Государственного бюро расследований относительно Тупицкого и дисциплинарное дело в отношении судьи, который сейчас председательствует в КСУ вместо Тупицкого.

Заседание было созвано отстраненным главой Конституционного суда Тупицким.

Напомним, сегодня КСУ планировал рассмотреть дисциплинарное дело в отношении судьи Сергея Головатого. Сейчас он председательствует на заседаниях КСУ.

Добавим, недавно на заседании КСУ произошла перепалка между Головатым и другим судьей. Причиной спора было то, что Головатый занял кресло отстраненного Тупицкого.

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