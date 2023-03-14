Спецтрибунал для России поддерживают уже 32 страны, - Кулеба

Создание специального трибунала для России в связи с преступлениями в Украине поддерживают уже 32 страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
"Еще две страны присоединились к Коалиции за создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", - рассказал он.
По словам Кулебы, 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России.
"Путин и его соратники предстанут перед судом", - заверил глава украинского МИДа.
Напомним, еще в понедельник, 6 марта, Кулеба заявлял, что создание спецтрибунала для РФ поддерживает 30 стран. Ранее таких стран, по данным на 3 марта было 29.
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