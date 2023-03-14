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Спецтрибунал для Росії підтримують уже 32 країни, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Створення спеціального трибуналу для Росії у зв'язку із злочинами в Україні підтримують уже 32 країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в Twitter.

"Ще дві країни приєдналися до Коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України", - розповів він.

За словами Кулеби, 32 держави зараз працюють разом, щоб притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії.

"Путін та його соратники постануть перед судом", - запевнив глава українського МЗС.

Нагадаємо, ще в понеділок, 6 березня, Кулеба заявляв, що створення спецтрибуналу для РФ підтримує 30 країн. Раніше таких країн, за даними на 3 березня, було 29.

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МЗС УкраїниРосійська ФедераціяДмитро Кулеба