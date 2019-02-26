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Спецслужби РФ планували атаку на систему "Вибори", - СБУ

Новини » Вибори 2019    26.02.2019 - 14:42
Спецслужби РФ планували атаку на систему "Вибори", - СБУ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зокрема, планувалися масові пошкодження кабельних ліній та обладнання певних операторів зв’язку

Служба безпеки України заявляє, що російські спецслужби планували атаку на систему "Вибори" у ході виборів 2019 в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-служби СБУ.

Вказано, що у Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби спецслужб РФ отримати дані про мережі зв’язку, які забезпечують проведення виборів президента України.

Спецслужби РФ планували атаку на систему &quot;Вибори&quot;, - СБУ

"Оперативники спецслужби задокументували, що мешканець обласного центру створив та адміністрував групу у забороненій російській соцмережі. Правоохоронці встановили, що зловмисник розповсюджував у соцмережі фейкові новини та інші деструктивні матеріали, серед яких були публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", - сказано у повідомленні.

Спецслужби РФ планували атаку на систему &quot;Вибори&quot;, - СБУФото: адміністратор групи

Зазначається, що до адміністрування групи причетні мешканці РФ, а кількість її учасників була штучно збільшена для створення ілюзії масштабного супротиву держсистемі. У ході проведення слідчих дій було встановлено, що адміністратор групи вів електронне листування з мешканцем Росії.

Вказано, що росіянин цікавився і збирав дані про мережі стратегічно важливих операторів зв’язку, місцезнаходження телекомунікаційних вузлів та про періоди часу, що необхідні на відновлення їх після пошкоджень.

"За задумом спецслужб РФ, масові пошкодження кабельних ліній та обладнання певних операторів зв’язку призведуть до порушення сталого функціонування підрозділів ведення Державного реєстру виборців, а також заблокують роботу окремих ланок Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", яка на даний час розгортається", - наголошують в СБУ.

Так, зараз під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Сумській області СБУ блокувала чергову спробу втручання спецслужб Росії у виборчий процес. Так, оперативники спецслужби виявили у соцмережі "ВКонтакте" фейковий аккаунт "Роман Н", з використанням якого здійснювалося адміністрування антиукраїнської групи "Суми - це Росія - Новоросія".

Як писало РБК-Україна раніше, у РНБО заявили, що РФ буде впливати на президентські вибори в Україні, використовуючи спектр гібридних технологій. Зокрема, спостерігається активізація агентурних мереж, проросійських політичних проектів і ЗМІ, зростає і терористична загроза.

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