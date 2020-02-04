Спецслужби РФ використовують візи для вербування туристів з країн Балтії

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Уряд РФ ввів безкоштовні онлайн-візи для туристів з Литви і 52 інших країн

Литовська розвідка з'ясувала, що спецслужби Російської Федерації використовують безкоштовні візи в Санкт-Петербург і Калінінград для вербування серед туристів з Литви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Також згідно з оцінкою національної загрози, яку підготували Департамент державної безпеки (VSD) і Другий слідчий відділ Міністерства національної оборони (AOTD), попереджається про те, що китайські агенти видавали себе за професійних роботодавців в соцмережах.

У 2019 році уряд РФ ввів безкоштовні онлайн-візи для туристів з Литви і 52 інших країн для відвідування Калінінграда і Санкт-Петербурга.

Литовська розвідка відзначає, що це полегшує поїздки для литовців, але також створює ризики для національної безпеки.

"Спрощення візового режиму і, як наслідок, збільшення кількості іноземців, які подорожують в Росію, особливо вигідні російським спецслужбам. Вони систематично шукають іноземців, здатних надавати розвіддані про інших країнах або виконувати інші завдання", - йдеться в Національній оцінці загроз.

Згідно зі звітом, більшість випадків російського шпигунства, виявлених за останні роки в Литві, Латвії та Естонії, стосувалися жителів Балтії, завербованих в Російській Федерації.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила ще одну спробу вербування ФСБ українського громадянина. Житель Маріуполя при перетині державного кордону був затриманий представниками ФСБ РФ. Вони застосовували психологічний тиск на жителя Маріуполя.