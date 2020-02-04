ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спецслужби РФ використовують візи для вербування туристів з країн Балтії

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 14:52
Спецслужби РФ використовують візи для вербування туристів з країн Балтії
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Уряд РФ ввів безкоштовні онлайн-візи для туристів з Литви і 52 інших країн

Литовська розвідка з'ясувала, що спецслужби Російської Федерації використовують безкоштовні візи в Санкт-Петербург і Калінінград для вербування серед туристів з Литви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Також згідно з оцінкою національної загрози, яку підготували Департамент державної безпеки (VSD) і Другий слідчий відділ Міністерства національної оборони (AOTD), попереджається про те, що китайські агенти видавали себе за професійних роботодавців в соцмережах.

У 2019 році уряд РФ ввів безкоштовні онлайн-візи для туристів з Литви і 52 інших країн для відвідування Калінінграда і Санкт-Петербурга.

Литовська розвідка відзначає, що це полегшує поїздки для литовців, але також створює ризики для національної безпеки.

"Спрощення візового режиму і, як наслідок, збільшення кількості іноземців, які подорожують в Росію, особливо вигідні російським спецслужбам. Вони систематично шукають іноземців, здатних надавати розвіддані про інших країнах або виконувати інші завдання", - йдеться в Національній оцінці загроз.

Згідно зі звітом, більшість випадків російського шпигунства, виявлених за останні роки в Литві, Латвії та Естонії, стосувалися жителів Балтії, завербованих в Російській Федерації.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила ще одну спробу вербування ФСБ українського громадянина. Житель Маріуполя при перетині державного кордону був затриманий представниками ФСБ РФ. Вони застосовували психологічний тиск на жителя Маріуполя.

ЄС офіційно оголосив про введення нових правил видачі віз Трамп обмежив в'їзд в США громадянам шести країн
Новини України спецслужбы РФвизывербовка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся