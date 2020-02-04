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Спецслужбы РФ используют визы для вербовки туристов из стран Балтии

Новости » Общество     04.02.2020 - 14:52
Спецслужбы РФ используют визы для вербовки туристов из стран Балтии
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Правительство РФ ввело бесплатные онлайн-визы для туристов из Литвы и 52 других стран

Литовская разведка выяснила, что спецслужбы Российской Федерации используют бесплатные визы в Санкт-Петербург и Калининград для вербовки среди туристов из Литвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Также согласно оценке национальной угрозы, которую подготовили Департамент государственной безопасности (VSD) и Второй следственный отдел Министерства национальной обороны (AOTD), предупреждается о том, что китайские агенты выдавали себя за профессиональных работодателей в соцсетях.

В 2019 году правительство РФ ввело бесплатные онлайн-визы для туристов из Литвы и 52 других стран для посещения Калининграда и Санкт-Петербурга.

Литовская разведка отмечает, что это облегчает поездки для литовцев, но также создает риски для национальной безопасности.

"Упрощение визового режима и, как следствие, увеличение количества иностранцев, путешествующих в Россию, особенно выгодны российским спецслужбам. Они систематически ищут иностранцев, способных предоставлять разведданные о других странах или выполнять другие задачи", - говорится в Национальной оценке угроз.

Согласно отчету, большинство случаев российского шпионажа, выявленных за последние годы в Литве, Латвии и Эстонии, касались жителей Балтии, завербованных в Российской Федерации.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила еще одну попытку вербовки ФСБ украинского гражданина. Житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. Они применяли психологическое давление на жителя Мариуполя.

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