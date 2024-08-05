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Спецслужбы РФ могут следить за обучением украинских военных в Британии, - The Times

Понедельник 05 августа 2024 17:28
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Спецслужбы РФ могут следить за обучением украинских военных в Британии, - The Times Иллюстративное фото: РФ может следить за обучением ВСУ в Британии (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники российских спецслужб могут использовать беспилотники для шпионажа за обучением украинских военных в Британии. О такой возможности уже предупредили британских инструкторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По данным издания, спецслужбы РФ интересуются операцией "Интерфлекс", в рамках которой Британия тренирует 34 000 украинских защитников. Агенты РФ, вероятно, пытались получить информацию при помощи беспилотников, которые летали над военными базами, а также обращений к британским инструкторам.

После таких случаев, как пишут журналисты, Минобороны Британии приняло серьезные меры, чтобы защитить объекты и персонал.

Также The Times пишет, что в октябре прошлого года было обнародовано "Руководство по угрозам полевой армии", где упоминались попытки россиян узнать детали британской поддержки Украины. В частности, там было указано, что российские спецслужбы прибегают к различным методам шпионажа за обучением украинских воинов.

В документе подчеркивалось, что инструкторы должны быть готовы к угрозам российской слежки. Но, по словам источника издания в Минобороны, пока доказательств использования дронов для шпионажа за учениями мало.

Что предшествовало

Напомним, в июле издание Politico писало, что в Германии за обучением украинских воинов следят "неизвестные дроны".

Немецкий подполковник отмечал в комментарии изданию, что по крайней мере часть таких дронов используются с "недружественными целями". По его мнению, беспилотники связаны с Россией.

К слову, недавно Нидерланды не исключили отправку инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины.

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