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Спецслужби РФ можуть стежити за навчанням українських військових у Британії, - The Times

Понеділок 05 серпня 2024 17:28
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Спецслужби РФ можуть стежити за навчанням українських військових у Британії, - The Times Ілюстративне фото: РФ може стежити за навчанням ЗСУ в Британії (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Співробітники російських спецслужб можуть використовувати безпілотники для шпигунства за навчанням українських військових у Британії. Про таку можливість уже попередили британських інструкторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За даними видання, спецслужби РФ цікавляться операцією "Інтерфлекс", у рамках якої Британія тренує 34 тисячі українських захисників. Агенти РФ, ймовірно, намагалися отримати інформацію за допомогою безпілотників, які літали над військовими базами, а також звернень до британських інструкторів.

Після таких випадків, як пишуть журналісти, Міноборони Британії вжило серйозних заходів, щоб захистити об'єкти та персонал.

Також The Times пише, що у жовтні минулого року було оприлюднено "Посібник із загроз польовій армії", де згадувалися спроби росіян дізнатися деталі британської підтримки України. Зокрема там було вказано, що російські спецслужби вдаються до різних методів шпигунства за навчанням українських воїнів.

У документі наголошувалося, що інструктори мають бути готові до загрози російського стеження. Але, за словами джерела видання в Міноборони, поки що доказів використання дронів для шпигунства за навчаннями мало.

Що передувало

Нагадаємо, у липні видання Politico писало, що у Німеччині за навчанням українських воїнів стежать "невідомі дрони".

Німецький підполковник зазначав у коментарі виданню, що принаймні частина таких дронів використовується з "недружньою метою". На його думку, безпілотники пов'язані із Росією.

До речі, нещодавно Нідерланди не виключили відправлення інструкторів для навчання українських військових на території України.

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