Нидерланды об обучении военных в Украине: пока планов нет, но не исключаем

Нидерланды не исключают обучение украинских военных на территории Украины, но пока конкретных планов на этот счет нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа на пресс-конференции в Киеве.

"Мы сейчас ведем дискуссии с другими партнерами. У нас нет еще конкретных планов по обучению. Мы уже учим, как вы знаете, в других странах", – сказал министр.

По словам Велдкампа, отправной точкой в этом вопросе является то, что нужно Украине для подготовки своих военных.

"Я не исключаю ни одного из вариантов на будущее, хотя мы взвешиваем каждый из вариантов, все за и против", - добавил глава МИД Нидерландов.