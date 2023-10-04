ua en ru
Ср, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС должен бороться за развязку в войне, которая обеспечит победу Украины, - президент Чехии

Среда 04 октября 2023 15:35
UA EN RU
ЕС должен бороться за развязку в войне, которая обеспечит победу Украины, - президент Чехии Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Президент Чехии Петр Павел на заседании Европейского парламента в Страсбурге призвал государства Евросоюза к решительной позиции против России из-за широкомасштабной войны против Украины, и предостерег от уступок стране-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.

Чешский лидер подчеркнул в ходе выступления в среду, 4 октября, что неоправданная и неспровоцированная агрессия РФ "не может остаться безнаказанной".

"Путин (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.) не должен победить", - подчеркнул Павел.

Он призвал западные страны продолжать оказывать помощь Украине, и предостерег от "усталости от войны".

"Мы должны стремиться к развязке в войне, которая обеспечит победу и процветание Украины. Россия должна потерпеть поражение и должна увести войска", - сказал он в ходе выступления.

Также он выступил за введение новых санкций в отношении России, отметив при этом, что "из-за недовольных имперских амбиций каждый европейский гражданин испытывает на себе последствия войны".

Кроме того, Павел призвал к расширению ЕС и сотрудничеству с трансатлантическими союзниками.

"Наша европейская безопасность основана на партнерстве и демократии. Однако обеспечение мира не может ограничиваться границами ЕС. Нам нужно наладить более крепкие связи с нашими трансатлантическими союзниками. Давайте отбросим соперничество", - сказал чешский президент.

По его словам, выборы в Европарламент 2024 станут серьезным испытанием демократии из-за растущего распространения дезинформации и роста популярности популистских партий и кандидатов в связи с текущей социально-экономической ситуацией.

Помощь Украине от Чехии

В конце августа президент Чехии Павел заявил, что гордится помощью своей страны для Украины, а также тем, что удалось освободиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии разрабатывает специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину.

Также Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленных на прекращение войны с Россией.

Как заявили в Министерстве обороны Чехии в конце сентября, страна передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Жестокий бой с большими потерями у россиян. ГУР раскрыло детали высадки в Крыму
Жестокий бой с большими потерями у россиян. ГУР раскрыло детали высадки в Крыму
DAILY
Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского
РБК-Украинаинформационное агентство Деньги в обмен на реформы? Почему Запад ставит Украине условия и как это было до Зеленского