ЕС должен бороться за развязку в войне, которая обеспечит победу Украины, - президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел на заседании Европейского парламента в Страсбурге призвал государства Евросоюза к решительной позиции против России из-за широкомасштабной войны против Украины, и предостерег от уступок стране-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES .

Чешский лидер подчеркнул в ходе выступления в среду, 4 октября, что неоправданная и неспровоцированная агрессия РФ "не может остаться безнаказанной".

"Путин (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.) не должен победить", - подчеркнул Павел.

Он призвал западные страны продолжать оказывать помощь Украине, и предостерег от "усталости от войны".

"Мы должны стремиться к развязке в войне, которая обеспечит победу и процветание Украины. Россия должна потерпеть поражение и должна увести войска", - сказал он в ходе выступления.

Также он выступил за введение новых санкций в отношении России, отметив при этом, что "из-за недовольных имперских амбиций каждый европейский гражданин испытывает на себе последствия войны".

Кроме того, Павел призвал к расширению ЕС и сотрудничеству с трансатлантическими союзниками.

"Наша европейская безопасность основана на партнерстве и демократии. Однако обеспечение мира не может ограничиваться границами ЕС. Нам нужно наладить более крепкие связи с нашими трансатлантическими союзниками. Давайте отбросим соперничество", - сказал чешский президент.

По его словам, выборы в Европарламент 2024 станут серьезным испытанием демократии из-за растущего распространения дезинформации и роста популярности популистских партий и кандидатов в связи с текущей социально-экономической ситуацией.

Помощь Украине от Чехии

В конце августа президент Чехии Павел заявил, что гордится помощью своей страны для Украины, а также тем, что удалось освободиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии разрабатывает специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину.

Также Чехия готова помочь Украине реализовать несколько пунктов "формулы мира", направленных на прекращение войны с Россией.

Как заявили в Министерстве обороны Чехии в конце сентября, страна передаст Украине лицензию на производство штурмовых винтовок. Речь идет о модели - CZ BREN 2.