Чехия планирует за считанные месяцы отказаться от российской нефти
За считанные месяцы Чехия избавится от зависимости от нефти из РФ, так же, как она избавилась от зависимости от российского газа.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iROZHLAS.
"Мы создаем настоящий энергетический суверенитет. За считанные месяцы мы избавимся от зависимости от российской нефти", - заявил премьер Чехии.
По его словам, страна уже избавилась от зависимости от российского газа.
"Подобное развитие событий ожидается и по российскому ядерному топливу", заявил премьер-министр Петр Фиала.
Также он отметил, что правительство Чехии за последний год сделало шаги по прекращению зависимости от России и будет продолжать это делать.
Отношение Чехии к России после ее вторжения в Украину
Недавно министр иностранных дел Чехии Ян Липовский вызвал "на ковер" российского посла Александра Змеевского. Причиной этого стал ракетный удар оккупантов по селу Гроза в Харьковской области.
Также президент Чехии Петр Павел на заседании Европейского парламента в Страсбурге призвал государства Евросоюза к решительной позиции против России из-за широкомасштабной войны против Украины и предостерег от уступок стране-агрессору.
Главнокомандующий чешскими военными Карел Ржегк заявлял, что страны Запада должны быть готовы к тому, что война в Украине будет продолжительной, а Россия будет становиться враждебнее даже несмотря на поражение.
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