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З аеропорту "Київ" відновлюються рейси: стали відомі дата і напрямки

Новини » Суспільство     01.06.2020 - 13:33
З аеропорту "Київ" відновлюються рейси: стали відомі дата і напрямки
Фото: аеропорт "Київ" (Віталій Носач/РБК-Україна)

Готові відновити міжнародні рейси авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir

З вівторка, 16 червня 2020 року, відновлюються рейси з Міжнародного аеропорту "Київ". Ряд авіакомпаній підтвердили готовність виконувати міжнародні рейси.

Про це прес-служба аеропорту повідомила у своєму Facebook.

"Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту "Київ" повідомили авіакомпанії Belavia, LOT, WizzAir, рейс до Запоріжжя готова виконувати авіакомпанія Мотор Січ", - вказано у повідомленні.

В аеропорту також назвали напрямки, за якими відновиться авіасполучення з 16 червня:

  • Belavia Мінськ,
  • LOT Варшава,
  • WizzAir Біллунд (Данія),
  • Афіни (Греція),
  • Берлін (Німеччина),
  • Вільнюс (Литва),
  • Нюрнберг (Німеччина),
  • Ларнака (Кіпр),
  • Відень (Австрія),
  • Бремен (Німеччина),
  • Рига (Латвія),
  • Лісабон (Португалія),
  • Ганновер (Німеччина),
  • Гданськ (Польща).

Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, в Україні з 15 червня відновлять міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення.

Як писало РБК-Україна, глава МІУ Криклій також запевнив, що ціни на авіаквитки не повинні зрости.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Київрейсы
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