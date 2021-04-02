Спецперепустки на транспорт у Києві: коли подавати заявку на отримання

У Києві з понеділка, 5 квітня, почне діяти обмеження на роботу громадського транспорту, зокрема, вводиться проїзд за спеціальними перепустками. Прийом заявок на отримання цих перепусток почнеться у суботу, 3 квітня.
Заявки на отримання спецперепусток на проїзд у столичному транспорті прийматиме Департамент транспортної інфраструктури 3 та 4 квітня з 8:00 до 18:00.
"Отримати спецперепустки можуть центральні органи виконавчої влади, державні підприємства та служби, суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері дорожньо-транспортного господарства", - нагадали в КМДА.
Для отримання спецперепусток керівник підприємства або організації повинен надіслати листа в Департамент транспортної інфраструктури. У листі необхідно вказати:
Отримати спеціальну перепустку зможуть працівники критично важливих підприємств та організацій. Зокрема, перепустки видаватимуть співробітникам:
Нагадаємо, у середу мер Києва Віталій Кличко повідомив про посилення карантину в столиці. Влада міста вирішила ввести проїзд за спецперепустками в усіх видах громадського транспорту, в тому числі й метро.
Разом з тим у столиці закриють школи та дитячі садки, а з 1 квітня в Києві заборонили продуктові ярмарки.