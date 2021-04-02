Спецперепустки на транспорт у Києві: коли подавати заявку на отримання

Заявки на отримання спецперепусток на проїзд у столичному транспорті прийматиме Департамент транспортної інфраструктури 3 та 4 квітня з 8:00 до 18:00.

"Отримати спецперепустки можуть центральні органи виконавчої влади, державні підприємства та служби, суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері дорожньо-транспортного господарства", - нагадали в КМДА.

Як отримати перепустку

Для отримання спецперепусток керівник підприємства або організації повинен надіслати листа в Департамент транспортної інфраструктури. У листі необхідно вказати:

назву підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства із зазначенням розташування підприємства - адреса та район Києва;

контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

Хто може отримати перепустку

Отримати спеціальну перепустку зможуть працівники критично важливих підприємств та організацій. Зокрема, перепустки видаватимуть співробітникам: