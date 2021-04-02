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Спецперепустки на транспорт у Києві: коли подавати заявку на отримання

Автор: Дмитро Левицький

У Києві з понеділка, 5 квітня, почне діяти обмеження на роботу громадського транспорту, зокрема, вводиться проїзд за спеціальними перепустками. Прийом заявок на отримання цих перепусток почнеться у суботу, 3 квітня.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Заявки на отримання спецперепусток на проїзд у столичному транспорті прийматиме Департамент транспортної інфраструктури 3 та 4 квітня з 8:00 до 18:00.

"Отримати спецперепустки можуть центральні органи виконавчої влади, державні підприємства та служби, суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері дорожньо-транспортного господарства", - нагадали в КМДА.

Як отримати перепустку

Для отримання спецперепусток керівник підприємства або організації повинен надіслати листа в Департамент транспортної інфраструктури. У листі необхідно вказати:

  • назву підприємства;
  • обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;
  • обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;
  • реквізити підприємства із зазначенням розташування підприємства - адреса та район Києва;
  • контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

Хто може отримати перепустку

Отримати спеціальну перепустку зможуть працівники критично важливих підприємств та організацій. Зокрема, перепустки видаватимуть співробітникам:

  • державних структур;
  • сфери медицини;
  • сфери соціального забезпечення;
  • житлово-комунальної інфраструктури;
  • приватних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста (продовольчі магазини та інше).

Нагадаємо, у середу мер Києва Віталій Кличко повідомив про посилення карантину в столиці. Влада міста вирішила ввести проїзд за спецперепустками в усіх видах громадського транспорту, в тому числі й метро.

Разом з тим у столиці закриють школи та дитячі садки, а з 1 квітня в Києві заборонили продуктові ярмарки.

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