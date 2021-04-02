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Спецпропуска на транспорт в Киеве: когда подавать заявку на получение

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве с понедельника, 5 апреля, начнет действовать ограничение на работу общественного транспорта, в частности, вводится проезд по специальным пропускам. Прием заявок на получение этих пропусков начнется в субботу, 3 апреля.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Заявки на получение спецпропусков на проезд в столичном транспорте будет принимать Департамент транспортной инфраструктуры 3 и 4 апреля с 8:00 до 18:00.

"Получить спецпропуска могут центральные органы исполнительной власти, государственные предприятия и службы, субъекты хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере дорожно-транспортного хозяйства", - напомнили в КГГА.

Как получить пропуск

Для получения спецпропусков руководитель предприятия или организации должен направить письмо в Департамент транспортной инфраструктуры. В письме необходимо указать:

  • название предприятия;
  • обоснование необходимости получения спецпропусков;
  • обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
  • реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адрес и район Киева;
  • контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Кто может получить пропуск

Получить специальный пропуск смогут сотрудники критически важных предприятий и организаций. В частности, пропуска будут выдавать сотрудникам:

  • государственных структур;
  • сферы медицины;
  • сферы социального обеспечения;
  • жилищно-коммунальной инфраструктуры;
  • частных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города (продовольственные магазины и прочее).

Напомним, в среду мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантина в столице. Власти города решили ввести проезд по спецпропускам во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро.

Вместе с тем в столице закроют школы и детские сады, а с 1 апреля в Киеве запретили продуктовые ярмарки.

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