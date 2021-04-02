Спецпропуска на транспорт в Киеве: когда подавать заявку на получение

Заявки на получение спецпропусков на проезд в столичном транспорте будет принимать Департамент транспортной инфраструктуры 3 и 4 апреля с 8:00 до 18:00.

"Получить спецпропуска могут центральные органы исполнительной власти, государственные предприятия и службы, субъекты хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере дорожно-транспортного хозяйства", - напомнили в КГГА.

Как получить пропуск

Для получения спецпропусков руководитель предприятия или организации должен направить письмо в Департамент транспортной инфраструктуры. В письме необходимо указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адрес и район Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

Кто может получить пропуск

Получить специальный пропуск смогут сотрудники критически важных предприятий и организаций. В частности, пропуска будут выдавать сотрудникам: