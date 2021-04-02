Спецпропуска на транспорт в Киеве: когда подавать заявку на получение

В Киеве с понедельника, 5 апреля, начнет действовать ограничение на работу общественного транспорта, в частности, вводится проезд по специальным пропускам. Прием заявок на получение этих пропусков начнется в субботу, 3 апреля.
Заявки на получение спецпропусков на проезд в столичном транспорте будет принимать Департамент транспортной инфраструктуры 3 и 4 апреля с 8:00 до 18:00.
"Получить спецпропуска могут центральные органы исполнительной власти, государственные предприятия и службы, субъекты хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере дорожно-транспортного хозяйства", - напомнили в КГГА.
Для получения спецпропусков руководитель предприятия или организации должен направить письмо в Департамент транспортной инфраструктуры. В письме необходимо указать:
Получить специальный пропуск смогут сотрудники критически важных предприятий и организаций. В частности, пропуска будут выдавать сотрудникам:
Напомним, в среду мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантина в столице. Власти города решили ввести проезд по спецпропускам во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро.
Вместе с тем в столице закроют школы и детские сады, а с 1 апреля в Киеве запретили продуктовые ярмарки.