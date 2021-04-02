Не лише спецперепустка. Як працюватиме транспорт у Києві з 5 квітня

Транспорт на період локдауну у Києві , з 5 по 16 квітня, працюватиме лише за спецперепустками. Відповідне рішення місцева влада прийняла через погіршення ситуації з коронавірусом у столиці.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко .

Так, з понеділка у весь наземний транспорт столиці, а також у метро пускатимуть лише тих пасажирів, які мають спецперепустку. Крім того, при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.

"Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Наголошую, спецперепустка - це не проїзний квиток, за проїзд сплачувати потрібно. При цьому, необхідно мати з собою спецперепустку і документ, що посвідчує особу", - зазначив Кличко.

Хто може отримати спецперепустку на транспорт у Києві

Такі перепустки отримають в першу чергу працівники критичної інфраструктури міста:

медики,

рятувальники,

працівники соціальної сфери,

працівники транспорту,

працівники сфери торгівлі,

комунальники,

військові.

За словами Кличка, усього таких перепусток буде приблизно 400 тисяч.

Фото: спецперепустка на транспорт у Києві (kyivcity.gov.ua)

Мер також зазначив, що метро у Києві працюватиме за звичайним графіком, кількість поїздів не будуть скорочувати, це є стосується і наземного транспорту.

Як отримати спецперепустку на транспорт

Для отримання спецперепустки на транспорт керівники підприємств та організацій Києва мають надіслати лист директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У листі потрібно вказати: