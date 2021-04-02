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Не лише спецперепустка. Як працюватиме транспорт у Києві з 5 квітня

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 12:59
Не лише спецперепустка. Як працюватиме транспорт у Києві з 5 квітня Фото: маршрутка в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Транспорт на період локдауну у Києві, з 5 по 16 квітня, працюватиме лише за спецперепустками. Відповідне рішення місцева влада прийняла через погіршення ситуації з коронавірусом у столиці.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, з понеділка у весь наземний транспорт столиці, а також у метро пускатимуть лише тих пасажирів, які мають спецперепустку. Крім того, при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.

"Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Наголошую, спецперепустка - це не проїзний квиток, за проїзд сплачувати потрібно. При цьому, необхідно мати з собою спецперепустку і документ, що посвідчує особу", - зазначив Кличко.

Хто може отримати спецперепустку на транспорт у Києві

Такі перепустки отримають в першу чергу працівники критичної інфраструктури міста:

  • медики,
  • рятувальники,
  • працівники соціальної сфери,
  • працівники транспорту,
  • працівники сфери торгівлі,
  • комунальники,
  • військові.

За словами Кличка, усього таких перепусток буде приблизно 400 тисяч.

Не лише спецперепустка. Як працюватиме транспорт у Києві з 5 квітня

Фото: спецперепустка на транспорт у Києві (kyivcity.gov.ua)

Мер також зазначив, що метро у Києві працюватиме за звичайним графіком, кількість поїздів не будуть скорочувати, це є стосується і наземного транспорту.

Як отримати спецперепустку на транспорт

Для отримання спецперепустки на транспорт керівники підприємств та організацій Києва мають надіслати лист директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У листі потрібно вказати:

  • назву підприємства,
  • обґрунтування необхідності отримання спецперепусток,
  • кількість перепусток,
  • адресу, номер телефону і контактну особу для отримання спецперепусток.

Нагадаємо, Київ уже другий тиждень знаходиться у "червоній зоні" карантину, в якій діють максимальні обмеження. Зокрема, у столиці зачинені ТРЦ, кафе, ресторани, кінотеатри. З 5 квітня карантин у Києві буде посилено, окрім спецперепусток на транспорт місцева влада також прийняла рішення про закриття дитсадків та шкіл.

Як писало РБК-Україна, на період локдауну у Києві плата за паркування автомобілів у столиці буде скасована.

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