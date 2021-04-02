Не лише спецперепустка. Як працюватиме транспорт у Києві з 5 квітня
Транспорт на період локдауну у Києві, з 5 по 16 квітня, працюватиме лише за спецперепустками. Відповідне рішення місцева влада прийняла через погіршення ситуації з коронавірусом у столиці.
Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так, з понеділка у весь наземний транспорт столиці, а також у метро пускатимуть лише тих пасажирів, які мають спецперепустку. Крім того, при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.
"Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Наголошую, спецперепустка - це не проїзний квиток, за проїзд сплачувати потрібно. При цьому, необхідно мати з собою спецперепустку і документ, що посвідчує особу", - зазначив Кличко.
Хто може отримати спецперепустку на транспорт у Києві
Такі перепустки отримають в першу чергу працівники критичної інфраструктури міста:
- медики,
- рятувальники,
- працівники соціальної сфери,
- працівники транспорту,
- працівники сфери торгівлі,
- комунальники,
- військові.
За словами Кличка, усього таких перепусток буде приблизно 400 тисяч.
Фото: спецперепустка на транспорт у Києві (kyivcity.gov.ua)
Мер також зазначив, що метро у Києві працюватиме за звичайним графіком, кількість поїздів не будуть скорочувати, це є стосується і наземного транспорту.
Як отримати спецперепустку на транспорт
Для отримання спецперепустки на транспорт керівники підприємств та організацій Києва мають надіслати лист директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
У листі потрібно вказати:
- назву підприємства,
- обґрунтування необхідності отримання спецперепусток,
- кількість перепусток,
- адресу, номер телефону і контактну особу для отримання спецперепусток.
Нагадаємо, Київ уже другий тиждень знаходиться у "червоній зоні" карантину, в якій діють максимальні обмеження. Зокрема, у столиці зачинені ТРЦ, кафе, ресторани, кінотеатри. З 5 квітня карантин у Києві буде посилено, окрім спецперепусток на транспорт місцева влада також прийняла рішення про закриття дитсадків та шкіл.
Як писало РБК-Україна, на період локдауну у Києві плата за паркування автомобілів у столиці буде скасована.