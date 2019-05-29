Спецпрокурор Мюллер зробить перше заяву щодо "російської справі"

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Виступ Мюллера заплановано на 29 травня

У Міністерстві юстиції США повідомили, що спеціальної прокурор Роберт Мюллер вперше виступить з публічною заявою про розслідування втручання Російської Федерації в американські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що виступ Мюллера заплановано на середу, 29 травня, на 11 годин за місцевим часом. Також у міністерстві відзначили, що брифінг не буде припускати сесії питань та відповідей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд відхилив прохання екс-радника Трампа замінити суддю по "російському справі". На поточному тижні мають відбутися слухання аргументів по декількох інших запитами адвокатів Стоуна, зокрема, сторона захисту попросила для ознайомлення невідредаговану версію звіту спецпрокурора Роберта Мюллера.

Нагадаємо, що генпрокурор США доручив перевірити законність розслідування Мюллера. Таке рішення було прийнято на тлі закликів президента Дональда Трампа до перевірки розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера, за його підсумками Мюллер підтвердив, що Росія робила спроби втручатися у вибори в Сполучених Штатах, але звіт його команди показав, що, незважаючи на майже дворічну роботу, виявити ознак змови штабу Трампа з російською владою не вдалося