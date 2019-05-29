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Спецпрокурор Мюллер сделает первое заявление по "российскому делу"

Новости » Политика    29.05.2019 - 17:49
Спецпрокурор Мюллер сделает первое заявление по "российскому делу"
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Выступление Мюллера запланировано на 29 мая

В Министерстве юстиции США сообщили, что специальной прокурор Роберт Мюллер впервые выступит с публичным заявлением о расследовании вмешательства Российской Федерации в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что выступление Мюллера запланировано на среду, 29 мая, на 11 часов по местному времени. Также в министерстве отметили, что брифинг не будет предполагать сессии вопросов и ответов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд отклонил просьбу экс-советника Трампа заменить судью по "российскому делу".  На текущей неделе должны состояться слушания аргументов по нескольким других запросам адвокатов Стоуна, в частности, сторона защиты запросила для ознакомления неотредактированную версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, что генпрокурор США поручил проверить законность расследования Мюллера. Такое решение было принято на фоне призывов президента Дональда Трампа к проверке расследования специального прокурора Роберта Мюллера, по его итогам Мюллер подтвердил, что Россия предпринимала попытки вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах, но отчет его команды показал, что, несмотря на почти двухлетнюю работу, обнаружить признаков сговора штаба Трампа с российскими властями не удалось.

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