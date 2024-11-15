Оказался "кротом" ГРУ РФ. Задержан командир одного из подразделений Сил спецопераций

В Украине задержан подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Он оказался "кротом" российской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского задержала "крота" российского ГРУ, который передавал рашистам планы спецопераций Сил обороны в тылу врага", - говорится в сообщении.

Что известно о предателе

Злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны и затем "расконсервировали".

"Весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российского ГРУ и определил задачу: передавать рашистам планы боевых операций Сил обороны в тылу врага", - отметили в СБУ.

Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Для выполнения враждебной задачи "крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях".

Оккупанты планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами - на временно захваченной части территории на юге Украины.

Что еще делал агент РФ

Также агент "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

"По данным следствия, фигурант был завербован военной разведкой РФ через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь", - отметили в ведомстве.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.