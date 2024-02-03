Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили почти 150 единиц техники: видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю уничтожили почти 150 единиц вражеской техники. Также защитники ликвидировали 194 оккупанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
На опубликованных кадрах зафиксирована работа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.
За неделю воины СБУ поразили:
Также украинские спецназовцы уничтожили почти 100 огневых позиций и вражеских укреплений, два склада с боеприпасами.
Кроме того, как отмечает СБУ, "вышли из строя" 194 оккупанта.
Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 387 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины уничтожили 880 россиян.
При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.
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