Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили майже 150 одиниць техніки: відео

На опублікованих кадрах зафіксована робота бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

За тиждень воїни СБУ вразили:

11 танків;

28 ББМ;

24 артилерійські системи;

2 системи ППО;

6 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;

73 одиниці військового транспорту;

системи відеоспостереження "Муром-М" та "Іронія-М".

Також українські спецпризначенці знищили майже 100 вогневих позицій і ворожих укріплень, два склади з боєприпасами.

Крім того, як зазначає СБУ, "вийшли з ладу" 194 окупанти.

Втрати Росії у війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 387 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші воїни знищили 880 росіян.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.