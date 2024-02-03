Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили майже 150 одиниць техніки: відео

Спецпризначенці Служби безпеки України за тиждень знищили майже 150 одиниць ворожої техніки. Також захисники ліквідували 194 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
На опублікованих кадрах зафіксована робота бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
За тиждень воїни СБУ вразили:
Також українські спецпризначенці знищили майже 100 вогневих позицій і ворожих укріплень, два склади з боєприпасами.
Крім того, як зазначає СБУ, "вийшли з ладу" 194 окупанти.
Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 387 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші воїни знищили 880 росіян.
При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.
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