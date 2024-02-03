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Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили майже 150 одиниць техніки: відео

Фото: спецпризначенці СБУ за тиждень знищили майже 150 одиниць техніки (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Спецпризначенці Служби безпеки України за тиждень знищили майже 150 одиниць ворожої техніки. Також захисники ліквідували 194 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

На опублікованих кадрах зафіксована робота бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

За тиждень воїни СБУ вразили:

  • 11 танків;
  • 28 ББМ;
  • 24 артилерійські системи;
  • 2 системи ППО;
  • 6 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;
  • 73 одиниці військового транспорту;
  • системи відеоспостереження "Муром-М" та "Іронія-М".

Також українські спецпризначенці знищили майже 100 вогневих позицій і ворожих укріплень, два склади з боєприпасами.

Крім того, як зазначає СБУ, "вийшли з ладу" 194 окупанти.

 

Втрати Росії у війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 387 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші воїни знищили 880 росіян.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

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