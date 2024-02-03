Почти 900 оккупантов, 10 танков и 15 БПЛА. Новые потери РФ в сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 3 февраля (facebook com MinistryofDefence UA)

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 3 февраля, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 387 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков и 15 дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составили: личного состава - около 387940 (+880) человек ликвидировано;

танков - 6341 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед.;

артиллерийских систем - 9300 (+26) ед.;

РСЗО - 979 (+1) ед.;

средства ПВО - 663 ед.;

самолетов - 332 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7161 (+15) ед.;

крылатые ракеты - 1846 ед.;

корабли/катера - 24 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед.;

специальная техника - 1473 (+3) ед. Ситуация на фронте В Украине на фронте в течение суток произошло 77 боевых столкновений. Захватчики продолжают штурмы Авдеевки и близлежащих населенных пунктов Донецкой области. Как пишут в Институте изучения войны, российские захватчики продвинулись в районе Авдеевки, а Силы обороны Украины сдерживают атаки врага на левобережье Херсонской области. Позиционные бои продолжаются на Купянском направлении, возле Кременной и вблизи Бахмута, а также на западе Запорожской области.