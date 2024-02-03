Почти 900 оккупантов, 10 танков и 15 БПЛА. Новые потери РФ в сутки
Потери России в войне в Украине на утро субботы, 3 февраля, составили 880 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 387 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков и 15 дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 387940 (+880) человек ликвидировано;
- танков - 6341 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 11805 (+13) ед.;
- артиллерийских систем - 9300 (+26) ед.;
- РСЗО - 979 (+1) ед.;
- средства ПВО - 663 ед.;
- самолетов - 332 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7161 (+15) ед.;
- крылатые ракеты - 1846 ед.;
- корабли/катера - 24 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12352 (+36) ед.;
- специальная техника - 1473 (+3) ед.
Ситуация на фронте
В Украине на фронте в течение суток произошло 77 боевых столкновений. Захватчики продолжают штурмы Авдеевки и близлежащих населенных пунктов Донецкой области.
Как пишут в Институте изучения войны, российские захватчики продвинулись в районе Авдеевки, а Силы обороны Украины сдерживают атаки врага на левобережье Херсонской области. Позиционные бои продолжаются на Купянском направлении, возле Кременной и вблизи Бахмута, а также на западе Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.