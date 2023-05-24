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Спецназовцы СБУ показали работу дронов-камикадзе по технике оккупантов (видео)

Фото: спецназовцы СБУ показали работу дронов-камикадзе по технике оккупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности провели очередную серию ударов по технике оккупантов с помощью дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы безопасности Украины.

"Тяжелая бронированная техника, грузовики с пехотой и боеприпасами, даже вражеский беспилотник - спецназовцы СБУ активно пополняют перечень потерь россиян", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что "это небольшая часть работы наших воинов" и "будет продолжение".

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки составили 400 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая составляет 204 760 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, технику захватчиков и 21 артиллерийскую систему.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские бойцы с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили российский беспилотник на Бахмутском направлении.

Также ранее мы писали, что ВСУ за сутки 23 мая уничтожили более роты российских оккупантов на Таврическом направлении.

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