ua en ru
Ср, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Спецназовцы ГУР показали, как на фронте уничтожают оккупантов и их технику (видео)

Среда 26 февраля 2025 19:17
UA EN RU
Спецназовцы ГУР показали, как на фронте уничтожают оккупантов и их технику (видео) Фото: спецназовцы ГУР показали, как на фронте уничтожают оккупантов и их технику (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Спецназовцы ГУР на фронте уничтожают живую силу и технику врага. Спецподразделение "Крылья" показало очередную серию успешных огневых действий операторов FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Пылает российская бронированная техника и военный транспорт. Прицельных разрушительных ударов разведчики также наносят по тайникам и укрытиям оккупантов - ликвидация московитов продолжается!", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 870 тысяч единиц живой силы.

Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1170 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 19 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Война в Украине
NEWS
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
DAILY
Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации