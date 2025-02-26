Спецназовцы ГУР показали, как на фронте уничтожают оккупантов и их технику (видео)

Спецназовцы ГУР на фронте уничтожают живую силу и технику врага. Спецподразделение "Крылья" показало очередную серию успешных огневых действий операторов FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Пылает российская бронированная техника и военный транспорт. Прицельных разрушительных ударов разведчики также наносят по тайникам и укрытиям оккупантов - ликвидация московитов продолжается!", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 870 тысяч единиц живой силы.

Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1170 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 19 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.