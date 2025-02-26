С начала вторжения армия РФ потеряла на фронте 870 тысяч солдат, - Генштаб
За последние сутки с 25 на 26 февраля, войска страны-агрессора потеряли на войне против Украины 1170 солдат, 19 танков и 120 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 870 700 (+1170) человек ликвидировано;
- танков - 10 201 (+19) ед;
- боевых бронированных машин - 21 183 (+15) ед;
- артиллерийских систем - 23 686 (+34) ед;
- РСЗО - 1299 ед;
- средства ПВО - 1085 (+2) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 961 (+194) ед;
- крылатых ракет - 3064 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 38 702 (+120) ед;
- специальной техники - 3759 ед.
Ситуация на фронте и воздушная атака России
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Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
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В Киевской области вражеский беспилотник попал в жилой дом. Также в результате атаки пострадала 19-летняя девушка.
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