Спецпризначенці ГУР показали, як на фронті нищать окупантів та їхню техніку (відео)

Спецпризначенці ГУР на фронті нищать живу силу та техніку ворога. Спецпідрозділ "Крила" показав чергову серію успішних вогневих дій операторів FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Палає російська броньована техніка та військовий транспорт. Прицільних руйнівних ударів розвідники також завдають по схованках та укриттях окупантів - ліквідація московитів триває!", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 870 тисяч одиниць живої сили.

Лише за минулу добу втрати російської армії склали 1170 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 19 танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

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