RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Спецпредставитель Трампа Келлог посетит Украину 20 февраля, - источники

Фото: Кит Келлог, спецпредставитель президента США по Украине и России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог приедет в Украину уже после Мюнхенской конференции по безопасности. Визит запланирован на 20-е февраля.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Офисе президента Украины.

По информации собеседников издания, назначить визит Келлога на 20 февраля предложила американская сторона. 

Стоит заметить, что Кит Келлог должен был посетить Украину еще в январе, до инаугурации Дональда Трампа. В Министерстве иностранных дел Украины подтверждали, что дата визита уже согласована. 

Но потом выяснилось, что визит Келлога перенесли. Спикер МИД Георгий Тихий объяснил, что это связано с юридическими причинами. 

Келлог посетит Мюнхенскую конференцию

Напомним, ранее Келлог заявил о том, что он будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.

По словам спецпредставителя президента США, он намерен обсудить с союзниками вопрос завершения войны в Украине.

В то же время Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Келлог в ходе конференции может представить план Администрации Трампа по завершению войны России против Украины.

По неподтвержденным данным, такой план может предусматривать замораживание войны, а также гарантии безопасности для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКит КеллогВойна в Украине