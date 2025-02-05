Спецпредставитель Трампа Келлог посетит Украину 20 февраля, - источники

Келлог посетит Мюнхенскую конференцию

Напомним, ранее Келлог заявил о том, что он будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.

По словам спецпредставителя президента США, он намерен обсудить с союзниками вопрос завершения войны в Украине.

В то же время Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Келлог в ходе конференции может представить план Администрации Трампа по завершению войны России против Украины.

По неподтвержденным данным, такой план может предусматривать замораживание войны, а также гарантии безопасности для Украины.

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