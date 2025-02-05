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США могут представить план по прекращению войны РФ против Украины: СМИ узнали, когда именно

Среда 05 февраля 2025 18:36
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США могут представить план по прекращению войны РФ против Украины: СМИ узнали, когда именно Фото: Кит Келлог, спецпредставитель президента США по Украине и России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США уже на следующей неделе могут представить план по завершению войны России против Украины. Вероятно, это произойдет на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Неназванные источники издания отметили, что план по прекращению войны представит союзникам спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог. При этом собеседники Bloomberg не уточнили, насколько подробными будут обсуждения и в каком формате они пройдут.

Как пишут журналисты, в докладах и комментариях Келлога и других лиц за последние недели появились намеки на план по достижению "мира через силу" между Украиной и Россией.

Bloomberg предполагает, что американский план может содержать замораживание конфликта и оставление временно оккупированных украинских территорий в подвешенном состоянии, а также предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы Россия не смогла напасть снова.

Келлог поедет на Мюнхенскую конференцию

Напомним, ранее спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил о том, что он будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, он планирует говорить с союзниками о завершении войны России против Украины. При этом более подробных деталей чиновник не раскрыл.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сегодня заявлял о том, что его команда ведет очень конструктивные переговоры с российским и украинским руководством.

Он выразил надежду, что договоренностей между Украиной и Россией удастся достичь уже скоро.

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