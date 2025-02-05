Спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну 20 лютого, - джерела

Келлог відвідає Мюнхенську конференцію

Нагадаємо, раніше Келлог заявив про те, що він братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

За словами спецпредставника президента США, він має намір обговорити із союзниками питання завершення війни в Україні.

Водночас Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Келлог під час конференції може представити план Адміністрації Трампа щодо завершення війни Росії проти України.

За непідтвердженими даними, такий план може передбачати заморожування війни, а також гарантії безпеки для України.

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