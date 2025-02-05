Спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну 20 лютого, - джерела

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог приїде в Україну вже після Мюнхенської безпекової конференції. Візит заплановано на 20-те лютого.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в Офісі президента України.
За інформацією співрозмовників видання, призначити візит Келлога на 20 лютого запропонувала американська сторона.
Варто зауважити, що Кіт Келлог мав відвідати Україну ще в січні, до інавгурації Дональда Трампа. У Міністерстві закордонних справ України підтверджували, що дату візиту вже погоджено.
Але потім з'ясувалося, що візит Келлога перенесли. Речник МЗС Георгій Тихий пояснив, що це пов'язано з юридичними причинами.
Нагадаємо, раніше Келлог заявив про те, що він братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.
За словами спецпредставника президента США, він має намір обговорити із союзниками питання завершення війни в Україні.
Водночас Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Келлог під час конференції може представити план Адміністрації Трампа щодо завершення війни Росії проти України.
За непідтвердженими даними, такий план може передбачати заморожування війни, а також гарантії безпеки для України.
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