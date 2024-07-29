Украина кормит 400 млн человек в мире, а может увеличить объемы до 600 млн, - Прицкер

"Во-первых, сельское хозяйство. Украина кормит 400 млн человек в мире. И может кормить 600 млн. Огромные возможности. Сейчас Черное море функционирует. Объемы экспорта не только с/х товаров, а также металлов растут, что позволяет увеличить доходы государства в бюджет и поддерживать экономику", – пояснила Прицкер.

Следующими важными сферами она назвала - энергетику, строительство, транспорт, логистику и технологии.

"Трудоустройство в сфере технологий увеличилось на 8% и будет расти. Мы только посетили центр, в котором учат женщин ИТ профессиям. Привлечение женщин в такие сферы является прекрасной возможностью закрыть растущий спрос на ИТ профессионалов, поскольку мобилизация в стране продолжается", - пояснила спецпредставитель.

Не забыла Прицкер и о важности оборонной промышленности. Она заявила, что США тесно сотрудничают с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими для развития обороны страны.

"Мы заключили 4 или 5 договоров, которые сейчас находятся на разных этапах выполнения, на производство различных типов оружия, предоставление услуг, крайне необходимых для достижения успеха Украины в войне. А также для подготовки Украины к поставкам такого вооружения в страны Европы и всего мира в будущем", - сказала она.