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Украина кормит 400 млн человек в мире, а может увеличить объемы до 600 млн, - Прицкер

Фото: спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Карина Левицкая

США готовы вкладывать средства в те, сферы деятельности Украины, которые в этом нуждаются. Сюда относятся, в частности, сельское хозяйство, энергетика и оборонная промышленность.

Об этом во время своего визита в Киев заявила спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, передает корреспондент РБК-Украина.

"Во-первых, сельское хозяйство. Украина кормит 400 млн человек в мире. И может кормить 600 млн. Огромные возможности. Сейчас Черное море функционирует. Объемы экспорта не только с/х товаров, а также металлов растут, что позволяет увеличить доходы государства в бюджет и поддерживать экономику", – пояснила Прицкер.

Следующими важными сферами она назвала - энергетику, строительство, транспорт, логистику и технологии.

"Трудоустройство в сфере технологий увеличилось на 8% и будет расти. Мы только посетили центр, в котором учат женщин ИТ профессиям. Привлечение женщин в такие сферы является прекрасной возможностью закрыть растущий спрос на ИТ профессионалов, поскольку мобилизация в стране продолжается", - пояснила спецпредставитель.

Не забыла Прицкер и о важности оборонной промышленности. Она заявила, что США тесно сотрудничают с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими для развития обороны страны.

"Мы заключили 4 или 5 договоров, которые сейчас находятся на разных этапах выполнения, на производство различных типов оружия, предоставление услуг, крайне необходимых для достижения успеха Украины в войне. А также для подготовки Украины к поставкам такого вооружения в страны Европы и всего мира в будущем", - сказала она.

Напомним, что во время своего выступления Прицкер также подчеркнула, что Украине необходимо наращивать атомную энергетику, чтобы быстро решить проблему с генерацией электроэнергии из-за российских обстрелов.

Мы сообщали, что сегодня Соединенные Штаты Америки объявили о двух пакетах помощи Украине. Среди прочего в пакеты войдут ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Подробнее о новой помощи США можно узнать в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки