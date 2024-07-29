Україна годує 400 млн людей у світі, а може збільшити обсяги до 600 млн, - Пріцкер

"По-перше, сільське господарство. Україна годує 400 млн людей у світі. І може годувати 600 млн. Величезні можливості. Зараз Чорне море функціонує. Обсяги експорту не тільки с/г товарів, а також металів, зростають, що дає змогу збільшити доходи держави в бюджет і підтримувати економіку", - пояснила Пріцкер.

Наступними важливими сферами вона назвала - енергетику, будівництво, транспорт, логістику та технології.

"Працевлаштування у сфері технологій збільшилося на 8% і зростатиме. Ми щойно відвідали центр, у якому навчають жінок ІТ професіям. Залучення жінок у такі сфери є чудовою можливістю закрити зростаючий попит на ІТ професіоналів, оскільки мобілізація в країні триває", - пояснила спецпреставник.

Не забула Пріцкер і про важливість оборонної промисловості. Вона заявила, що США тісно співпрацюють з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими, для розвитку оборони країни.

"Ми уклали 4 або 5 договорів, які зараз перебувають на різних етапах виконання, на виробництво різних типів зброї, надання послуг, вкрай необхідних для досягнення успіху України у війні. А також для підготовки України до поставок такого озброєння в країни Європи і всього світу в майбутньому", - сказала вона.