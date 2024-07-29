Україна годує 400 млн людей у світі, а може збільшити обсяги до 600 млн, - Пріцкер

США готові вкладати кошти в ті, сфери діяльності України, які цього потребують. Сюди відносяться, зокрема сільське господарство, енергетика та оборонна промисловість.
Про це під час свого візиту до Києва заявила спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, передає кореспондент РБК-Україна.
"По-перше, сільське господарство. Україна годує 400 млн людей у світі. І може годувати 600 млн. Величезні можливості. Зараз Чорне море функціонує. Обсяги експорту не тільки с/г товарів, а також металів, зростають, що дає змогу збільшити доходи держави в бюджет і підтримувати економіку", - пояснила Пріцкер.
Наступними важливими сферами вона назвала - енергетику, будівництво, транспорт, логістику та технології.
"Працевлаштування у сфері технологій збільшилося на 8% і зростатиме. Ми щойно відвідали центр, у якому навчають жінок ІТ професіям. Залучення жінок у такі сфери є чудовою можливістю закрити зростаючий попит на ІТ професіоналів, оскільки мобілізація в країні триває", - пояснила спецпреставник.
Не забула Пріцкер і про важливість оборонної промисловості. Вона заявила, що США тісно співпрацюють з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими, для розвитку оборони країни.
"Ми уклали 4 або 5 договорів, які зараз перебувають на різних етапах виконання, на виробництво різних типів зброї, надання послуг, вкрай необхідних для досягнення успіху України у війні. А також для підготовки України до поставок такого озброєння в країни Європи і всього світу в майбутньому", - сказала вона.
Нагадаємо, що під час свого виступу Пріцкер також наголосила, що Україні необхідно нарощувати атомну енергетику, щоб швидко вирішити проблему із генерацією електроенергії через російські обстріли.
Ми повідомляли, що сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про два пакети допомоги Україні. Серед іншого, до пакетів увійдуть ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Детальніше про нову допомогу США можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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