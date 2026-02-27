RU

Спецпредставитель по Беларуси и не только: Зеленский готовит кадровые изменения в МИДе

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr.com)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе. В частности, появится специальный представитель по Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: У Климкина будет новая должность? Зеленский заинтриговал предложением для экс-главы МИД

"МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе. Нужна более активная политика. И именно активность нашего государства, активность наших людей - это то, что дает Украине лучший результат", - отметил президент.

Зеленский добавил, что общался с дипломатической командой страны и людьми, которые имеют хороший опыт и "проявили себя в защите украинских интересов".

"Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе, не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне, и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием", - подчеркнул он.

Кадровые назначения Зеленского

Напомним, экс-премьер Британии Риши Сунак станет советником Владимира Зеленского. Он занял должность советника в составе Международного консультативного совета по экономическому обновлению при президенте Украины. Эта должность не оплачивается.

Отметим, в декабре 2025 года Зеленский назначил бывшего канадского министра Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Она занимала должность заместителя премьер-министра Канады с 20 ноября 2019 года, министра финансов Канады с 18 августа 2020 до 16 декабря 2024 года.

До этого Зеленский назначил экс-посла Украины в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций. С 2021 по 2025 год она была послом Украины в США. В 2018-2020 годах занимала должность министра финансов.

