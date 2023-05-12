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Спецпредставитель Китая посетит Украину и РФ с 15 мая. В турне войдут еще несколько стран

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Украина, Пятница 12 мая 2023 11:02
Спецпредставитель Китая посетит Украину и РФ с 15 мая. В турне войдут еще несколько стран Фото: спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй (посольства КНР в РФ)
Автор: Наталия Гурковская

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, ФРГ и Россию для обсуждения возможности урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, министерство иностранных дел Китая объявило, что его специальный представитель по евразийским делам посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию с понедельника, 15 мая. Это, как отмечают в ведомстве, является "усилием по содействию мирным переговорам".

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что направит делегацию в регион, чтобы способствовать мирным переговорам.

Добавим, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

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