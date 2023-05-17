Спецпредставитель Китая сегодня встретится с Зеленским, - СМИ

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в среду, 17 мая, планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo .

Ли Хуэй уже прибыл в Киев. Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сообщил, что после обеда планируется проведение встречи спецпредставителя Китая с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это была бы первая личная встреча президента Украины с высокопоставленным китайским чиновником после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Пекин ожидает, что Ли Хуэй будет обсуждать возможные пути урегулирования войны в Украине во время европейского тура. Он планирует посетить Польшу, Францию, Германию и Россию.