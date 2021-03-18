У Сенаті США пропонують призначити спецпредставника по Україні

Голова комітету із закордонних справ Сенату Боб Менендес, його заступник Джим Ріш та ще низка сенаторів запропонували розглянути Акт про партнерство в галузі безпеки України. Цей документ заохочує Адміністрацію США призначити нового спецпредставника по Україні.

Про це йдеться на сайті комітету із закордонних справ Сенату США.

"Ця законодавча ініціатива допомагає зберегти наше стратегічне партнерство, одночасно просуваючи інтереси національної безпеки США", - заявив сенатор Кріс Мерфі.

Як пояснили ініціатори цього документу, спецпредставник США став би зв'язуючою ланкою в питанні мирних переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема, в нормандському форматі, а також сприяв би діалогу між країнами у регіоні Чорного моря.

Нагадаємо, спецпредставник США в Україні був під час президентства Дональда Трампа. Тоді цю посаду обіймав Курт Волкер, однак у вересні 2019 року він подав у відставку. Після відставки Волкера на цю посаду нікого не було призначено.