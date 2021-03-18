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У Сенаті США пропонують призначити спецпредставника по Україні

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 18 березня 2021 18:43
У Сенаті США пропонують призначити спецпредставника по Україні Фото: Капітолій США (Stephanie Keith/Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Голова комітету із закордонних справ Сенату Боб Менендес, його заступник Джим Ріш та ще низка сенаторів запропонували розглянути Акт про партнерство в галузі безпеки України. Цей документ заохочує Адміністрацію США призначити нового спецпредставника по Україні.

Про це йдеться на сайті комітету із закордонних справ Сенату США.

"Ця законодавча ініціатива допомагає зберегти наше стратегічне партнерство, одночасно просуваючи інтереси національної безпеки США", - заявив сенатор Кріс Мерфі.

Як пояснили ініціатори цього документу, спецпредставник США став би зв'язуючою ланкою в питанні мирних переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема, в нормандському форматі, а також сприяв би діалогу між країнами у регіоні Чорного моря.

Нагадаємо, спецпредставник США в Україні був під час президентства Дональда Трампа. Тоді цю посаду обіймав Курт Волкер, однак у вересні 2019 року він подав у відставку. Після відставки Волкера на цю посаду нікого не було призначено.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що новий американський президент Джо Байден після інавгурації зможе обрати нового спецпредставника по Україні.

Крім того, у січні 2020 року Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео просив призначити нового спецпредставника по Україні

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