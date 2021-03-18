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Спецпредставник і військова допомога: у Зеленського підтримали ініціативу сенаторів США

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 19:31
Спецпредставник і військова допомога: у Зеленського підтримали ініціативу сенаторів США Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна високо цінує ініціативу сенаторів Сполучених Штатів щодо допомоги у сфері безпеки та стратегічної підтримки. Оскільки США є стратегічними партнерами України, уряд вітає можливість зміцнення українсько-американських відносин та поглиблення співробітництва.

Про це йдеться у заяві Офісу президента.

"Україна високо цінує ініціативу групи американських сенаторів, що представляють як Демократичної, так і Республіканської партії, про допомогу нашій державі у сфері безпеки та стратегічної підтримки", - йдеться в повідомленні.

В ОП заявили, що можливе надання додаткової допомоги в оборонній сфері допоможе прискорити перехід української армії до стандартів НАТО.

"Можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе поліпшити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і прискорить перехід української армії на стандарти НАТО", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що також привітають призначення спецпредставника США для участі в переговорах у нормандському форматі для досягнення миру на Донбасі.

Нагадаємо, в Сенаті США запропонували розглянути Акт про партнерство в галузі безпеки України. Зокрема, документ закликає Білий дім призначити нового спецпредставника по Україні.

Крім того, комітет у закордонних справах Сенату запропонував запровадити щорічну військову підтримку України на 300 млн доларів. У документі сенатори запропонували виділяти кошти на військову допомогу Україні протягом 2022-2026 років.

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