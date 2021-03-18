Спецпредставитель и военная помощь: у Зеленского поддержали инициативу сенаторов США
Украина высоко ценит инициативу сенаторов Соединенных Штатов относительно помощи в сфере безопасности и стратегической поддержки. Поскольку США являются стратегическими партнерами Украины, правительство приветствует возможность укрепления украино-американских отношений и углубления сотрудничества.
"Украина высоко ценит инициативу группы американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, о помощи нашему государству в сфере безопасности и стратегической поддержки", - говорится в сообщении.
В ОП заявили, что возможное предоставление дополнительной помощи в оборонной сфере поможет ускорить переход украинской армии к стандартам НАТО.
"Возможное предоставление дополнительного финансирования оборонной сферы Украины поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что также поприветствуют назначение спецпредставителя США для участия в переговорах в нормандском формате для достижения мира на Донбассе.
Напомним, в Сенате США предложили рассмотреть Акт о партнерстве в области безопасности Украины. В частности, документ призывает Белый дом назначить нового спецпредставителя по Украине.
Кроме того, комитет по иностранным делам Сената предложил ввести ежегодную военную поддержку Украины на 300 млн долларов. В документе сенаторы предложили выделять средства на военную помощь Украине в течение 2022-2026 лет.