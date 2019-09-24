Волкер вважає вигідним прямий контакт Зеленського і Путіна

Фото: Курт Волкер (turchynov.com)

Волкер зазначив, що обмін полоненими провели завдяки прямому контакту

Прямий контакт президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним вигідний обом сторонам. Таку думку в інтерв'ю виданню "Гордон" висловив спеціальний представник Держдепу США по Україні Курт Волкер.

За його словами, лідери Франції та Німеччини не налаштовані проти України, як і американський президент Дональд Трамп.

"Я дійсно бачу потенційну вигоду в прямому контакті з Росією. Не вважаю, що він має бути винятковим. Нормандський формат також підходить. Двосторонні американо-російські відносини теж грають свою роль. Однак нещодавній обмін полоненими відбувся в результаті прямого контакту між президентом Путіним і президентом Зеленським. Вони делегували це питання своїм помічникам, і рішення проблеми стало можливим", - зазначив Вокер.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу виключив можливість прямого військового конфлікту з Україною.

"Дуже сподіваюся, що в українського народу і в українській владі вистачить волі, сил і можливостей остудити гарячі голови, які закликають до подібної дурості і божевільного сюжету. Колись "екстремістів" в Україні все одно доведеться зупиняти. Шкода тільки, що це не було зроблено раніше", - заявив він.