ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спецподразделение Kraken рассказало о ранее неизвестном ночном рейде под Соледаром

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 марта 2023 21:34
Спецподразделение Kraken рассказало о ранее неизвестном ночном рейде под Соледаром Фото: Kraken показал процесс уничтожения российского пункта управления (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В январе этого года на Соледарском направлении украинские военные уничтожили пункт управления россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецподразделение Kraken.

"Есть операции, о которых мы вам не рассказываем сразу, ведь находимся в том оперативном районе, но со временем некоторые эпизоды все же частично можем освещать. Это именно тот случай", - сообщили в спецподразделении.

Kraken сообщил, что ночная штурмовая группа их подразделения при поддержке артиллерии уничтожила передовой пункт управления противника.

Напомним, недавно спецподразделение разведки уничтожило две башни наблюдения на территории России.

Ранее мы также сообщали, что спецподразделение Kraken уничтожило дроном башню наблюдения в Брянской области РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию