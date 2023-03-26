Спецподразделение Kraken рассказало о ранее неизвестном ночном рейде под Соледаром

В январе этого года на Соледарском направлении украинские военные уничтожили пункт управления россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецподразделение Kraken.

"Есть операции, о которых мы вам не рассказываем сразу, ведь находимся в том оперативном районе, но со временем некоторые эпизоды все же частично можем освещать. Это именно тот случай", - сообщили в спецподразделении.

Kraken сообщил, что ночная штурмовая группа их подразделения при поддержке артиллерии уничтожила передовой пункт управления противника.

Напомним, недавно спецподразделение разведки уничтожило две башни наблюдения на территории России.

Ранее мы также сообщали, что спецподразделение Kraken уничтожило дроном башню наблюдения в Брянской области РФ.

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