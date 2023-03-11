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Спецподразделение разведки уничтожило две башни наблюдения на территории России (видео)

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Суббота 11 марта 2023 18:29
Спецподразделение разведки уничтожило две башни наблюдения на территории России (видео) Фото: спецподразделение разведки уничтожило две башни наблюдения на территории России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Наши воины уничтожили две вражеские башни наблюдения, которые враг разместил в Курской и Брянской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спецподразделения Kraken.

Автономная башня Муром, которую россияне расположили в Брянской области, способна вести наблюдение 24/7 в глубину территории Украины на расстояние до 15 километров. Она реагирует на любое движение, корректирует вражескую артиллерию и выполняет сопровождение вражеских ВРГ.

Другую же башню россияне обустроили в Курской области. Обе башни были успешно уничтожены нашими военными.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ продемонстрировали уничтожение вражеского танка дроном-камикадзе.

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