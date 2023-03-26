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Спецпідрозділ Kraken розповів про раніше невідомий нічний рейд під Соледаром

Новость на русском →
Україна, Неділя 26 березня 2023 21:34
Спецпідрозділ Kraken розповів про раніше невідомий нічний рейд під Соледаром Фото: Kraken показав процес знищення російського пункту управління (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У січні цього року на Соледарському напрямку, українські військові знищили пункт управління росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпідрозділ Kraken.

"Є операції, про які ми вам не розповідаємо одразу, адже знаходимося в тому оперативному районі, але з часом деякі епізоди все ж таки частково можемо висвітлювати. Це саме той випадок", - повідомили в спецпідрозділі.

Kraken повідомив, що нічна штурмова група їх підрозділу, за підтримки артилерії знищила передовий пункт управління противника.

Нагадаємо, нещодавно спецпідрозділ розвідки знищив дві вежі спостереження на території Росії.

Раніше ми також повідомляли, що спецпідрозділ Kraken знищив дроном вежу спостереження у Брянській області РФ.

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