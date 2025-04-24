Какая в Украине самая большая пенсия: в правительстве назвали точную сумму
Правительство ввело прогрессивную шкалу коэффициентов для пенсий, превышающих десять минимальных, для большей справедливости системы.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию "Обозреватель".
"Сегодня самая большая пенсия в Украине составляет 51 042 гривен", - сказала она.
Как отметила Жолнович, с января в Украине ввели ограничения на сверхвысокие пенсии - применили коэффициенты к части выплат, которые превышают 23 610 гривен.
"Это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами", - сказала министр и добавила, что эти ограничения не касаются военных, участвовавших в боевых действиях, и пенсий семей погибших защитников.
По ее словам, это сделано с целью сделать систему более справедливой и уменьшить разрыв между пенсиями, которые назначаются по специальным законам, и теми, которые исчислены по общим правилам.
"Уже в январе это позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 миллионов гривен, а за год мы получим ресурс в более чем миллиард гривен. Эти средства пойдут на выполнение обязательств перед всеми пенсионерами", - сообщила Жолнович.
Ограничение высоких пенсий
Напомним, по состоянию на 1 апреля средняя пенсия в Украине составляла 6 341 гривну. С начала года пенсии выросли на 552 гривны или на 9,5%.
Кабинет министров установил на 2025 год коэффициенты для размера пенсий более 10 минимальных пенсий (23 610 гривен) украинцев, которые получают пенсии по специальным законам.
Согласно решению, пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (или минимальной пенсии, 2361 гривна), выплачиваются с применением коэффициентов к соответствующим суммам превышения:
к части пенсии (пенсионной выплаты), превышающей 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, и не превышающей 11 размеров, - 0,5;
- к части пенсии, превышающей 11 размеров минимума, не превышающей 13 размеров, - 0,4;
- к части пенсии, превышающей 13 размеров и не превышающей 17 размеров, - 0,3;
- к части пенсии, превышающей 17 размеров превышает 21 размер, - 0,2;
- к части пенсии, превышающей 21 размер, - 0,1.
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