В Полтаві введено поліцейську спецоперацію "Грім"

Фото: поліцейського взяли в заручники в Полтаві (telegram.org)

У заручники взяли полковника поліції

У Полтаві біля приміщення адміністративного суду правоохоронці намагалися затримати чоловіка, якого підозрювали в незаконному заволодінні автомобілем. Під час затримання він дістав гранату, яку погрожував підірвати, і взяв у заручники поліцейського.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Після перемовин чоловік обміняв працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна.

З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі.

"Продовжуються перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим. Введено в дію поліцейську спеціальну операцію "Грім", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що автовикрадач в Полтаві, який погрожував підірвати гранату, взяв в заручники поліцейського.

Нагадаємо, в Полтаві автовикрадач погрожує підірвати гранату, правоохоронці ведуть з чоловіком переговори.

Зазначимо, слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру Максиму Кривошу, який у вівторок захопив заручників у Луцьку.