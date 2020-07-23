ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Полтаві введено поліцейську спецоперацію "Грім"

Полтава, Четвер 23 липня 2020 11:50
В Полтаві введено поліцейську спецоперацію "Грім"
Фото: поліцейського взяли в заручники в Полтаві (telegram.org)
Автор: Анастасия Рокитна

У заручники взяли полковника поліції

У Полтаві біля приміщення адміністративного суду правоохоронці намагалися затримати чоловіка, якого підозрювали в незаконному заволодінні автомобілем. Під час затримання він дістав гранату, яку погрожував підірвати, і взяв у заручники поліцейського.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Після перемовин чоловік обміняв працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна.

З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі.

"Продовжуються перемовини, ціль яких примусити зловмисника здатися поліції не наносячи шкоди ні собі, ні оточуючим. Введено в дію поліцейську спеціальну операцію "Грім", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що автовикрадач в Полтаві, який погрожував підірвати гранату, взяв в заручники поліцейського.

Нагадаємо, в Полтаві автовикрадач погрожує підірвати гранату, правоохоронці ведуть з чоловіком переговори.

Зазначимо, слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру Максиму Кривошу, який у вівторок захопив заручників у Луцьку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України полициязахват заложников
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся