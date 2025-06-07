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Спецоперация "Паутина". Водители фур ничего не знали о замысле СБУ, - Зеленский

Киев, Суббота 07 июня 2025 10:21
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Спецоперация "Паутина". Водители фур ничего не знали о замысле СБУ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Водители грузовиков в России не знали о своем участии в масштабной спецоперации "Паутина". Во время операции СБУ атаковала дронами стратегическую авиацию врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью ABC News.

Как известно, FPV-дроны, которые использовались для ударов по российским аэродромам, были замаскированы в специально оборудованных контейнерах с откидными крышами. Их доставили к местам запуска грузовиками.

После этого крыши "модульных домиков" дистанционно открывались, и беспилотники вылетели к целям.

По словам Зеленского, водители фур в России даже не знали о своей роли в украинской операции.

"Они ничего не знали. Они просто выполняли свою работу", - отметил Зеленский.

Историческая операция СБУ

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию "Паутина". Во время операции FPV-дроны осуществили массированную атаку на четыре аэродрома России - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново"

В результате ударов был поражен 41 самолет - Ту-95, Ту-22М3 и А-50. В СБУ заявляют, что потери РФ могут превышать 7 млрд долларов, а атака вывела из строя треть стратегической авиации России.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, для спецоперации "Паутина" использовали только украинское оружие.

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