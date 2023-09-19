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Спецназовцы СБУ уничтожили дронами три лодки с оккупантами в Херсонской области (видео)

Вторник 19 сентября 2023 20:10
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Спецназовцы СБУ уничтожили дронами три лодки с оккупантами в Херсонской области (видео) Иллюстративное фото: спецназовцы СБУ уничтожили дронами три лодки с оккупантами в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы спецподразделения "А" при помощи FPV-дронов уничтожили в Херсонской области три лодки, на борту которых находились российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Как уточнил министр, на кадрах можно заметить работу дрона-камикадзе украинского производства "Буцефал" от компании "Эскадрон", который для Армии дронов приобрели партнеры.

Также во время миссии украинские военные протестировали новую разработку - автономную боевую часть со взрывчаткой. Испытания прошли успешно.

Потери России в войне

Напомним, Россия продолжает нести ежедневные тяжелые потери в результате успешной работы украинских защитников.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, только за вчерашний день страна-агрессор потеряла 520 солдат. Также наши военные уничтожили 35 артсистем, 15 дронов и 17 ракет врага.

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