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Более 500 оккупантов, 35 артсистем и 15 дронов. Новые данные по потерям РФ в войне

Украина, Вторник 19 сентября 2023 08:22
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Более 500 оккупантов, 35 артсистем и 15 дронов. Новые данные по потерям РФ в войне Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 19 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 артсистем, 15 дронов и 17 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 273460 (+520) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4628 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин - 8851 (+17) ед.
  • артиллерийских систем - 6062 (+35) ед.
  • РСЗО - 778 (+2) ед.
  • средства ПВО - 526 (+1) ед.
  • самолетов – 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15) ед.,
  • крылатые ракеты - 1479 (+17) ед.
  • корабли/катера - 20 ед.,
  • подводные лодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8601 (+30) ед.
  • специальная техника – 903 (+2).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступать на двух направлениях и отразили более 10 вражеских атак в районе Марьинки. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Россия продолжает отправлять на временно оккупированные территории срочников. В частности, как пишет Институт изучения войны, ВСУ в ходе успешного наступления к югу от Бахмута Донецкой области разбили элитные части оккупантов.

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