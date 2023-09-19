Более 500 оккупантов, 35 артсистем и 15 дронов. Новые данные по потерям РФ в войне
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 19 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 артсистем, 15 дронов и 17 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 273460 (+520) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4628 (+5) ед.
- боевых бронированных машин - 8851 (+17) ед.
- артиллерийских систем - 6062 (+35) ед.
- РСЗО - 778 (+2) ед.
- средства ПВО - 526 (+1) ед.
- самолетов – 315 ед.,
- вертолетов - 316 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15) ед.,
- крылатые ракеты - 1479 (+17) ед.
- корабли/катера - 20 ед.,
- подводные лодки - 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8601 (+30) ед.
- специальная техника – 903 (+2).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступать на двух направлениях и отразили более 10 вражеских атак в районе Марьинки. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Россия продолжает отправлять на временно оккупированные территории срочников. В частности, как пишет Институт изучения войны, ВСУ в ходе успешного наступления к югу от Бахмута Донецкой области разбили элитные части оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.