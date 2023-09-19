Более 500 оккупантов, 35 артсистем и 15 дронов. Новые данные по потерям РФ в войне

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 сентября (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 19 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 35 артсистем, 15 дронов и 17 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.09.23 ориентировочно составили: личного состава - около 273460 (+520) человек ликвидировано,

танков ‒ 4628 (+5) ед.

боевых бронированных машин - 8851 (+17) ед.

артиллерийских систем - 6062 (+35) ед.

РСЗО - 778 (+2) ед.

средства ПВО - 526 (+1) ед.

самолетов – 315 ед.,

вертолетов - 316 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15) ед.,

крылатые ракеты - 1479 (+17) ед.

корабли/катера - 20 ед.,

подводные лодки - 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 8601 (+30) ед.

специальная техника – 903 (+2). Ситуация на фронте По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступать на двух направлениях и отразили более 10 вражеских атак в районе Марьинки. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Россия продолжает отправлять на временно оккупированные территории срочников. В частности, как пишет Институт изучения войны, ВСУ в ходе успешного наступления к югу от Бахмута Донецкой области разбили элитные части оккупантов.